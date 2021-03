De priklocatie bij Fundashon Mariadal is vooral bedoeld voor het eigen personeel. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Er komen snel 11.000 extra Pfizer vaccins naar Bonaire, om daarmee het tempo van de vaccinatiecampagne op te voeren. Dat bevestigt een betrouwbare bron aan Bonaire.nu, die echter liever niet bij naam wordt genoemd.

Na aankomst van de nieuwe vaccins is het de bedoeling dat het vaccinatie tempo wordt verhoogd naar ten minste 500 mensen per dag. Met de aankomst van 11.000 vaccins zijn 5.500 mensen op het eiland verzekerd van zowel de eerste als de tweede injectie.

Onder meer een verschil van inzicht tussen de autoriteiten op Bonaire en in Nederland, zou er de oorzaak van zijn dat het tempo van het vaccineren vooralsnog niet kan worden opgevoerd.

Gedeputeerde Nina den Heyer zegt desgevraagd tegen Bonaire.nu het bericht nog niet te kunnen bevestigen of ontkennen, maar geeft wel aan dat het bestuurscollege ‘nog met Nederland in gesprek is over de aanpak’.

Bezorgd

Gedeputeerde Den Heyer geeft ook aan bezorgd te zijn. “Wij zien natuurlijk ook de oplopende besmettingsgraad op het eiland. Er wordt ook geredeneerd dat het aantal positieve tests in feite maar ongeveer één derde is van het feitelijk aantal besmettingen”. Den Heyer geeft aan nog met Nederland in overleg te zijn over de beste aanpak.

Den Heyer bevestigt wel dat het zonder meer in de bedoeling is dat er sneller wordt gevaccineerd. “In feite kunnen we veel sneller vaccineren dan we tot nog toe hebben gedaan, maar dat betekent dat de vaccins ook voorradig moeten zijn”. De gedeputeerde van Volksgezondheid zegt dat de lokale autoriteiten er aan hechten dat voor iedereen die de eerste prik ontvangt, ook de beschikbaarheid van het vaccin voor een tweede prik is gegarandeerd.

