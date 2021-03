19 Gedeeld

KRALENDIJK – Kolegio San Luis Beltran in Rincon en Skol Amplio Papa Cornes bij Hato sluit de poorten voor twee dagen. De reden hiervoor is dat personeelsleden met het coronavirus besmet zijn geraakt.

Nadat bij enkele leraren van Kolegio San Luis Beltran in Rincon Covid-19 is vastgesteld is gebleken dat ook een groot deel van het onderwijzend personeel in quarantaine moet. Hierdoor kunnen de onderwijzers niet meer fysiek in de klas aanwezig zijn.

De afdeling Publieke Gezondheid van het openbaar lichaam Bonaire adviseert de school om de onderwijzers die niet ziek zijn, digitaal les te laten geven. De school gaat twee dagen dicht om dit te organiseren.

Ook bij Skol Amplio Papa Cornes is Covid-19 vastgesteld bij enkele personeelsleden. Ook deze school gaat twee dagen dicht. Die tijd wordt gebruikt om samen met de afdeling Publieke Gezondheid in kaart te brengen hoeveel docenten in quarantaine moeten of dat de school gewoon door kan gaan met les geven.

Leerlingen van de leraren die positief zijn getest hoeven niet in quarantaine. De ouders wordt gevraagd om hun gezondheid in de gaten te houden en in geval van klachten hun kind te laten testen.

De andere scholen blijven gewoon open. Schoolgaan is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen. Leerlingen van het primair onderwijs hoeven geen afstand van elkaar te houden in de klas. Onderwijs kan gewoon doorgaan.

Wel wordt in risiconiveau 5, waar Bonaire nu in zit, het sporten op school in een gymzaal verboden. Dit omdat het Coronavirus makkelijker kan verspreiden bij sporten in een dichte ruimte. Sporten buiten is gewoon toegestaan.