KRALENDIJK – Op 5 maart 2021 zijn er 72 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. Eén van de actieve gevallen is een bezoeker van het eiland.

De overige actieve gevallen zijn bewoners van Bonaire. Er zijn gisteren 51 personen getest en het resultaat van 17 personen is positief. Het aantal personen in quarantaine is ook flink omhoog gegaan deze week. Er is 1 ziekenhuisopname door Covid-19.