Kralendijk- GGD arts dr. Marian Luinstra-Paschier vind het aannemelijk dat de meer besmettelijke ‘Britse variant’ van het Covid-19 virus al op het eiland aanwezig is.

De arts deed haar uitspraak op donderdagavond in een opgenomen persverklaring. De afdeling Publieke Gezondheidszorg maakt zich zorgen over het relatief snel oplopende aantal besmettingen de afgelopen dagen.

Hoewel de besmettingen vooral plaats vinden onder inwoners, vermoedt Luinstra-Passchier toch een relatie met de bezoekers van het eiland.

“We hebben nu een paar keer meegemaakt dat mensen die ons eiland bezoeken toch besmet blijken te zijn. Terwijl ze een negatief PCR testresultaat hadden”, aldus Luinstra-Passchier

De arts wees op het feit dat de PCR test en ook de antigeentest geen 100% zekerheid dat iemand niet besmet is. “De kans is groot dat bezoekers de Britse of een andere gewijzigde vorm van het coronavirus naar Bonaire hebben gebracht. We doen daar verder onderzoek naar”, aldus de arts.

Afstand

Luinstra-Passchier riep inwoners op ook voorzichtig te zijn met het begroeten van aankomende bezoekers. “Als u gasten van buiten Bonaire krijgt, hou er daarom rekening mee dat ze misschien toch besmet zijn. Ook al hadden ze een negatief testresultaat. Hou afstand. Ook van uw gasten. Geef hen geen ‘brasa’ als ze aankomen. U kunt het beste uw gasten op afstand welkom heten. Leg uw gasten uit dat ze bon biní zijn”.

Testen

Luinstra-Passchier maakt zich ook zorgen over wat zij ziet als een dalende testbereidheid. “Om te weten hoeveel mensen besmet zijn, is het nodig dat veel mensen zich laten testen. De laatste tijd zien we dat juist minder mensen zich laten testen”.

De GGD arts verwees ook naar het feit dat volgende week op het eiland wordt begonnen met inenten tegen Covid-19. “Zo lang we niet allemaal ingeënt zijn, blijft het belangrijk om ons aan de coronaregels te houden. Alleen zo houden we het aantal besmettingen laag en beschermen we de mensen met een kwetsbare gezondheid”, aldus Luinstra-Passchier.

