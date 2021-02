Aankomst eerste Pfizer-vaccins op Bonaire, foto: ABC Online Media

De vaccinatie op Bonaire wordt in fasen aangeboden waarbij verwacht wordt dat de eerste fase negen weken zal duren. De serie bestaat uit twee prikken met een interval van drie weken conform richtlijn van Pfizer.

De Gezondheidsraad heeft op 3 februari geadviseerd dat er maximaal zes weken kan worden aangehouden als interval tussen beide prikken. Het RIVM en het ministerie van VWS hebben aangegeven dat Bonaire ook het zes weken interval zal moeten aanhouden. De planning is nu gebaseerd

op dat interval.

Fase 2 betreft een veel grotere groep mensen en zal daarom langer duren. Hieronder volgt de tabel met het overzicht van het aantal personen en benodigde vaccins voor de twee fasen. In onderstaande tabel is de fasering

weergeven. De planning schuift op indien niet alles deze weken gereed is om te starten.