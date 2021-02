8 Gedeeld

KRALENDIJK – Op 4 februari 2021 zijn er 8 actieve gevallen van COVID-19. Allen zijn inwoners van Bonaire.

Er zijn 19 personen getest en alle resultaten zijn negatief. Er zijn 2 ziekenhuisopnames door COVID-1. Een patiënt die in het ziekenhuis lag is gisteren naar huis gegaan. Een persoon ligt nog steeds in het ziekenhuis in Aruba om daar meer specialistische zorg te krijgen.