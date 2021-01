5 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Curaçao. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 618 mensen getest, waarvan 264 ingezetenen van het het eiland. Er zijn 86 nieuwe besmettingen geconstateerd. In vijf gevallen ging het om toeristen.

Hiermee komt de lokale besmettingsgraad op Aruba op 31%.

Momenteel liggen er 21 patiënten in het ziekenhuis met Covid19. Negen van hen liggen op de intensive care. Op het eiland zijn 32 personen hersteld.

Het aantal actieve gevallen op Aruba is nu 591.

Curaçao

De GGD op Curaçao heeft gisteren 234 mensen getest. Vijf van hen bleken positief. Daarmee komt de testratio op iets boven de twee procent. Die is nog niet zo laag geweest sinds november.

Op Curaçao zijn 38 patiënten sinds gisteren weer covid-vrij. In het ziekenhuis liggen zeven patiënten, van wie vier op de IC.

Het aantal actieve besmettingen op Curaçao is 427.