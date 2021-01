10 Gedeeld

Kralendijk- Staatssecretaris Knops geeft toe dat bepaalde zaken op Bonaire sneller kunnen lopen. Dat zei de bewindsman maandagmiddag in vragen van de pers, naar aanleiding van zijn bezoek aan het eiland.

Verschillende leden van de lokale media vroegen Knops naar de (on)zichtbaarheid van Programma-manager Danny Rojer bij het uitvoeren van het zogenaamde ‘bestuursakkoord’.

Knops gaf aan over sommige zaken wel en andere zaken minder tevreden te zijn. “Als je kijkt naar de wegen dan zie je echt wel vooruitgang” zei Knops daarover. Minder tevreden was hij echter over het financiële beleid van het Openbaar Lichaam (OLB). De bewindsman gaf aan dat er op dat terrein tot nog toe te weinig voortgang was geboekt.

Knops gaf ook aan dat hij bij de afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) goede voortgang zag onder leiding van Maurice Adriaens en diens team.

Niet alléén

Knops nam Rojer toch enigszins in bescherming bij het antwoorden van kritische vragen. “Hij kan het nu eenmaal niet alléén, maar is ook afhankelijk van de medewerking die hij van anderen krijgt en van de ambtenaren”, aldus Knops. Knops gaf aan dat de programma-manager twee bazen kende: zijn eigen Ministerie, maar óók het Openbaar Lichaam.

Knops zei dat ook de Covid-crisis natuurlijk niet had meegeholpen als het ging om het voortvarend uitvoeren van het bestuursakkoord. De staatssecretaris meende echter dat er nu toch bepaalde mensen waren aangetrokken binnen het overheidsapparaat, waardoor het financieel beleid op korte termijn zou kunnen verbeteren.