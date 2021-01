13 Gedeeld

Kralendijk – Fundashon Mariadal verscherpt de voorzorgsmaatregelen vanwege de recente toename van het aantal besmettingen met COVID-19 op het eiland. Een bezoek aan patiënten en cliënten in het ziekenhuis (Sentebibu), Kas di kuido en Ka’i Mimina is voorlopig niet toegestaan.

Zorg voor patiënten zal natuurlijk doorgaan, maar bezoekers of begeleiders mogen alleen nog in uitzonderlijke gevallen het ziekenhuis in. Bezoek wordt alleen toegestaan als de specialist of zaalarts toestemming geeft.

Bezoekers die bij uitzondering worden toegelaten, moeten een aantal vragen beantwoorden bij de ingang van het ziekenhuis.

Voor iedereen die het ziekenhuis binnengaat geldt: mondkapje dragen, handen desinfecteren en 1,5 meter afstand houden.

