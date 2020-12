33 Gedeeld

Schiphol – Luchtvaartmaatschappij en touroperator TUI blijft ondanks het aangepaste reisadvies naar code oranje voor Curaçao de geplande acht vluchten per week naar het eiland uitvoeren. De capaciteit richting het ‘gele’ Aruba en Bonaire is drastisch en snel uitgebreid. Dat geeft Manager Product Long Haul, Manfred Lahey, aan aan luchtvaartnieuws.nl.

Lahey: “Op het moment dat Curaçao code oranje kreeg vlogen wij al acht maal per week naar Curaçao met de Boeing 787 Dreamliner. Niet dagelijks, maar op vrijdag en zaterdag ‘double daily’. Twee vluchten worden gecombineerd met Aruba en drie vluchten met Bonaire.”

Volgens Lahey blijft TUI voorlopig acht maal per week vliegen naar Curaçao voor essentiële ‘ticket only’ klanten en thuiskomende klanten die op basis van een pakketreis het eiland bezoeken. De capaciteit richting het ‘gele’ Aruba en Bonaire is drastisch en snel uitgebreid, meldt hij verder.

“We verschuiven stoelen van Curaçao naar Aruba en Bonaire, maar ook frequenties. Aruba gaat nu van twee naar vier vluchten en Bonaire van drie naar vier vluchten per week, steeds gecombineerd met Curaçao waar ook onze crew overnacht. Wel hadden we extra piekcapaciteit naar Curaçao gepland rondom de Kerst, maar die is vervallen”, aldus de verantwoordelijke voor verre reizen bij TUI.

Klanten die tussen nu en 22 december naar Curaçao zouden vliegen zijn inmiddels door TUI geïnformeerd over de alternatieve mogelijkheden.

“Het enige positieve in al deze ellende is dat klanten gelukkig massaal omboeken naar de Canarische Eilanden en naar Aruba en Bonaire. Zij hadden zich verheugd op de vakantie en willen weg. De bezetting van de hotels op Aruba is momenteel zo’n 30 procent, accommodaties komen dan ook met spectaculaire aanbiedingen waardoor de reissom nu extra interessant is. Bonaire is natuurlijk veel kleinschaliger maar ook daar zijn er interessante aanbiedingen”, besluit Lahey.

