De nieuwste editie van Bon Bini Bonaire staat weer boordevol nieuws over het eiland. In het magazine komen diverse onderwerpen aan bod. Enkele gerelateerd aan het coronavirus, de pandemie die de wereld momenteel in zijn greep houdt. Maar je vindt er ook artikelen die te maken hebben met de duurzaamheid van het eiland.

Zo is er een interview te lezen met Bas Noij (voorzitter BONHATA), Bart Snelder (duikschoolhouder Wannadive) en David Rietveld (hotelier Delfins Beach Resort). Zij vertellen welke effecten de coronacrisis op ze heeft gehad. Maar ook wat zij eraan doen om vakantiegangers de komende tijd een leuke maar ook veilige vakantie op Bonaire te kunnen garanderen.

Daarnaast is er een interview met Maurice Adriaens. Hij is projectleider reorganisatie Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het eerste doel is om de import van groente en fruit naar Bonaire met 30 procent te verlagen. Dit wil hij bereiken door de lokale productie flink op te voeren.

Ook wordt er aandacht besteed aan het koninkrijksdialoog ‘Together we can fly for ABC’, dat succesvol is verlopen. Begin volgend jaar zal er op Bonaire een evenement worden gehouden door het ministerie als vervolg op dit dialoog. Onderwerp is de introductie van elektrisch vliegen, dat tussen Aruba, Bonaire en Curaçao mogelijk zou moeten worden gemaakt.

Bon Bini Bonaire is een uitgave van het Kabinet van de Gezaghebber. Het verschijnt halfjaarlijks en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Bonaire en zijn inwoners.

Wil je meer lezen over deze onderwerpen of over andere onderwerpen die Bonaire aangaan? Klik dan hier voor de link naar het magazine.

