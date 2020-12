6 Gedeeld

Kralendijk – Over het weekend zijn de actieve gevallen van covid-19 gedaald van 4 naar 3 personen. Cijfers blijven redelijk stabiel op Bonaire.

Dertig mensen zijn in het weekend getest en het aantal personen in quarantaine is ook verder gedaald van 55 op vrijdag naar 20 vandaag.

