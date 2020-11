2 Gedeeld

Kralendijk – Sinds de sluiting op 15 september, maakt het belastingkantoor vandaag bekend dat deze weer geopend zal worden voor publiek.

Op maandag 16 november is de balie van het kantoor van de Belastingdienst op Bonaire weer open met nieuwe openingstijden. De balie zal dan openen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.00 uur. Het dragen van een mondkapje is voor bezoekers verplicht. Er mogen maximaal 2 personen per keer naar binnen.

Om klanten nog beter en sneller van dienst te kunnen zijn, blijft de Belastingdienst ook bereikbaar via: [email protected]

Op dit e-mailadres kan men terecht met alle vragen waarmee men anders bij de balie van de Belastingdienst langs zou gaan, zoals:

Vragen over alle aangiftes en aangiftegedrag

Aanvragen, zoals: DIGID, Crib-nummer, Inkomensverklaringen, verklaringen Rechtsbijstand, betalingsregeling, en uitstel van betaling

Wijzigingen, zoals: doorgeven van wijziging van bankrekeningnummer en/of adreswijziging

Alle douanevragen

Sint Eustatius is het kantoor geopend van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 14.00 uur, alleen op afspraak. Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden via tel. 318 3325 of 318 3326. Er mogen maximaal 2 personen per keer naar binnen en een mondkapje is verplicht.



Op Saba is het kantoor van de Belastingdienst open van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 14.00 uur. En de hele dag tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via tel. 416 3941.

Het e-mail adres [email protected] blijft ook beschikbaar, voor ICT en online vraagstukken voor alle drie de eilanden. Stukken kunnen ook gerust na de openingstijden worden gedeponeerd in de brievenbus naast de hoofdingang van het kantoor van de Belastingdienst op Bonaire.

De Belastingdienst verzoekt klanten vriendelijk om 1 contactkanaal te kiezen. Dus of langskomen bij de balie, of mailen of bellen. Het tegelijkertijd gebruikmaken van verschillende contactkanalen tegelijk is niet nodig. Klanten worden in 1 keer geholpen bij de balie, via mail of aan de telefoon.