Kralendijk – Op dinsdag 3 november is er nog steeds 1 actief geval van Covid-19 op Bonaire. Sinds gisteren zijn er weer 6 personen getest.

Het aantal in quarantaine is sinds gisteren verder gedaald van 10 personen, naar 3 vandaag. Het aantal positief geteste personen is gelijk gebleven.

