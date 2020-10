7 Gedeeld

Nederlandse militairen tijdens een training op Bonaire

Foto Defensie

Kralendijk – Defensie gebruikt de schietbaan Washikemba op Bonaire voorlopig niet meer na een melding over een onveilige situatie. De veiligheidsmelding ging over een schot dat afketste en daarna ongecontroleerd verder vloog. De schietbaan is geen eigendom van Defensie.

De Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) controleert de schietbaan en onderzoekt wat nodig is om hem weer veilig te kunnen gebruiken.

In 2018 stopte Defensie het gebruik van dezelfde schietbaan ook al tijdelijk. Toen is onderzoek gedaan en kwam de MCGS met enkele maatregelen om de baan veiliger te maken. Nu wordt onderzocht of aan alle maatregelen en voorschriften is voldaan.

