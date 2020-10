19 Gedeeld

Kralendijk – Schrijfster Monica Clarinda heeft haar nieuwe kinderboek gepresenteerd: E lantamentu – De opstand. Het is het tweede boek in de serie Nona bèk den tempu – Nona terug in de tijd over het Bonairiaanse meisje Nona.

Op het plein voor het SKAL-museum in Kralendijk vertelde Monica afgelopen donderdag in het bijzijn van onder andere gedeputeerde Nina den Heyer hoe het boek tot stand is gekomen.

Het verhaal gaat over het meisje Nona dat met haar tijdmachine door de tijd reist en dit keer uitkomt bij de slavenopstand op Curaçao in 1795. Nona ontmoet slavendochter Mosita, die bij aankomst van het schip uit Afrika gescheiden werd van haar ouders en hen al heel lang niet heeft gezien. Naast de spannende zoektocht van de twee meiden naar de ouders van Mosita, krijgt de lezer ook een goed beeld van de geschiedenis van de slavenopstand onder leiding van Tula en Karpata.

Het boek is volledig tweetalig uitgevoerd, waarbij het kind de Papiamentstalige tekst en de Nederlandstalige tekst naast elkaar kan lezen. De Nederlandse vertaling is verzorgd door Pieter Smit, docent Nederlands aan MBO Bonaire. Het boek is rijk geïllustreerd door de Arubaanse kunstenares Vanessa Paulina.

