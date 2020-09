9 Gedeeld

TELBO promoot op verschillende manieren de overstap naar e-billing

Kralendijk- Telefoonbedrijf Telefonia Boneriano (TELBO) heeft een brief gestuurd naar klanten die nog een papieren rekening ontvangen, met de aankondiging dat zij voortaan 10 dollar extra in rekening te gaan brengen voor hen die niet over willen stappen naar e-billing.

Hoewel de stap van TELBO enerzijds te begrijpen valt, betekent dit wel bijna een verdubbeling ten opzichte van het vaste basistarief van 11 dollar en 68 cent voor het hebben van een vaste lijn.

Klanten die wel over willen stappen naar het ontvangen van een electronische rekening kunnen zich daarvoor opgeven via de link https://www.telbo.net/e-billing/

