Kralendijk – De grootste branchorganisatie voor horeca en toerisme gerelateerde bedrijvigheid op het eiland is boos en bezorgd over de recent aangekondigde maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus.

“Uiteraard is ook BONHATA van mening dat het virus zoveel mogelijk beperkt dient te worden. Echter hierin zou de toeristische sector, als belangrijkste motor van onze economie, betrokken moeten worden”, zegt de belangenvereniging.

BONHATA stelt verder dat wij inmiddels ruim 6 maanden leven met de wereldwijde Coronacrisis, waarvan de laatste maanden met het virus ook daadwerkelijk aanwezig op ons eiland. “In deze tijd heeft de toeristensector zwaar geïnvesteerd in maatregelen om onze gasten op een veilige manier van hun vakantie te laten genieten en besmettingen richting eilandbewoners te voorkomen”.

BONHATA wijst er ook op dat, voor zover haar bekend, er geen besmettingen hebben plaatsgevonden in de toeristensector. “Toch treffen nu de genomen maatregelen deze sector als zwaarste”. BONHATA is van mening dat er niet voldoende gekeken is naar de daadwerkelijke problematische besmettingsbronnen. Ook zegt de organisatie, ondanks herhaalde dringende verzoeken van haar kant, op geen enkele wijze betrokken te zijn bij de besluitvorming.

Code oranje

“Het aanvragen van een code oranje in de huidige omstandigheden vinden wij onbegrijpelijk. Er hangen allerlei zaken aan vast die niet voldoende lijken te zijn afgewogen. Besmettingen lijken op dit moment vooral op het eiland plaats te vinden terwijl het uitroepen van code oranje vooral effect heeft op het toeristenverkeer van en naar ons eiland”, zegt BONHATA in een zondagmiddag uitgegeven verklaring.

BONHATA zegt van mening dat met de juiste beperkende maatregelen toerisme op Bonaire prima op een verantwoordelijke manier mogelijk zou zijn. “Wij hopen dat er inhoudelijk overleg gevoerd zal worden met BONHATA om ervoor te zorgen dat per 1 Oktober wel weer een gebalanceerde openstelling mogelijk is. Er zijn diverse maatregelen mogelijk waarmee een groter effect bereikt wordt op het beperken van besmettingen dan de huidige lockdown”, aldus BONHATA.

