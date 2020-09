10 Gedeeld

Kralendijk- De bestuurscoalitie van de MBP en UPB op Bonaire lijkt haar eerste scheurtjes te vertonen.

Deze week werd gekenmerkt door twee ontwikkelingen die een indicatie geven dat met name binnen de MPB sprake is van enige spanningen.

Een eerste indicatie daarvoor was toen MPB raadslid Edison Ellis als enige van de MPB-fractie onverwacht tegen de bekrachting stemde van de laatste versie van de noodverordordening met betrekking tot de Covid-crisis. Door de tegenstem van Ellis staakten de stemmen met 4 tegen 4 en moest de motie worden beschouwd als afgewezen.

Hoewel er officieel sprake is van dualisme binnen de eilandsraad is het in de praktijk ongebruikelijk dat een lid van de zittende coalitie afwijkend stemt ten op zichte van de rest van de fractie(s), welke de coalitie steunen.

Daisy Coffie

Een tweede indicatie voor spanningen binnen de gelederen van de blauwe partij was de plotsklapse beslissing om fractievoorzitter Daisy Coffie te vervangen door mede raadslid Renata Domacassé.

Weliswaar was Coffie al zeer geruime tijd uit de running door problemen met haar gezondheid, maar zij keerde juist deze week terug uit Nederland om haar plaats in de eilandsraad weer in te nemen. Een gepikeerde Coffie schreef dan ook een scherpe brief over het voorval.

“Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat mijn kritische lijn in de fractie, en niet de zogenaamde zorgen over mijn gezondheid, die immers weer uitstekend is, ten grondslag liggen aan dit eenzijdige besluit dat zonder mijn medeweten of overleg is genomen”, schrijft Coffie in een open brieft gericht aan ‘mijn kiezers’.

Coffie zegt zich naar aanleiding van het gebeurde ‘te beraden op haar positie binnen de partij’.

Gerommel

Het rommelt al enige tijd in de blauwe partij. Vooral de recentelijke publieke ruzie tussen tijdelijk BHM bestuurder Ben Oleana en de MPB die hij de afgelopen jaren openlijk steunde, zette bij velen binnen de partij kwaad bloed, waaronder ook bij gedeputeerde Nina den Heyer; de grootste stemmentrekker bij de blauwe partij.

