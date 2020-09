4 Gedeeld

Kralendijk – Op Bonairedag hebben twee personen een erkenning ontvangen als ereburger. Deze dag is de perfecte gelegenheid om onze mensen te bedanken voor het werk dat zij verrichten voor de gemeenschap. Hierbij staan persoonlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de gemeenschap centraal.

Dit jaar was het de beurt van Ezzard Franklin Florentino Semeleer, ook wel bekend als Ezy. Zijn erkenning is voor wat hij bereikt heeft op het gebied van sport, voornamelijk de biljartsport. De tweede persoon die een erkenning heeft ontvangen is Rudolf Cornelio Maria Domacassé, ook wel bekend als Rudy. Zijn erkenning is voor het werk dat hij verricht op literair gebied en op het gebied van theater en sport.

De gedeputeerde belast met cultuur, Nina den Heyer, heeft namens het eilandbestuur van Bonaire een plakkaat van verdienste uitgereikt aan beide heren als blijk van waardering voor hun waardevolle werk.

