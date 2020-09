7 Gedeeld

Den Heyer tijdens één van de bijenkomsten in het kader van het Masterplan2030

Kralendijk- Gedeputeerde Nina den Heyer ziet traditie en traditionele waarden als inspiratie voor vernieuwing op het eiland.

Dat zei de gedeputeerde in haar toespraak in het kader van de viering van de Dia di Boneiru, die in tegenstelling tot andere jaren, dit jaar virtueel werd gevierd.

“Ook in moeilijke tijden zoals de huidge crisis is mijn overtuiging dat we moed en inspiratie moeten putten uit onze traditionele waarden. We leven op een eiland waarin mensen elkaar nog altijd persoonlijk begroeten, waarin kinderen blij opgroeien en waarin we een voorbeeld willen zijn voor andere eilanden”. Volgens Den Heyer zijn dit waarden waaraan het eiland moet vasthouden.

Lessen

De gedeputeerde zei ook te geloven dat het eiland haar voordeel kon doen met de lessen die kunnen worden geleerd door de huidige crisis. “Dingen die wij als vanzelfsprekend ervoeren, zijn dat opeens niet meer. Misschien is dit wel het aangewezen moment om ons met zijn allen te bezinnen waar we als eiland in de toekomst naar toe willen”.