Kralendijk – Afgelopen zaterdag 29 augustus is de Papa Hutu weer het water opgegaan. De Papa Hutu is een houten boot die door de leerlingen van het SGB is gebouwd. Helaas was de boot niet helemaal zeewaardig meer.

Vorig jaar is de boot geschonken aan de Bonaire Sailing School. Deze heeft besloten om de boot weer helemaal te reviseren.

Dankzij een van de beste botenbouwers Lelle van El Navegante, is de boot weer helemaal op orde gemaakt. Lelle heeft met zijn zoon Luca in een week tijd de boot gerestaureerd. Boto Blanku heeft de 25 PK viertakt Yamaha buitenboordmotor geschonken.

