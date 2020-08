27 Gedeeld

Foto – Dick Drayer

Kralendijk – Op donderdag 6 augustus 2020 is er een 36-jarige Nederlandse man aangehouden op Bonaire International Airport (BIA) op verdenking van het bezit dan wel het smokkelen van verdovende middelen. Dit is strafbaar gesteld in de Opiumwet 1960 BES.

De aanhouding werd gedaan door de Douane Caribisch Nederland. Zij troffen tijdens een reguliere controle ongeveer 1000 gram softdrugs aan. De verdachte werd hierop aangehouden en overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. De softdrugs zijn in beslag genomen.

Op de luchthaven BIA zijn de Koninklijke Marechaussee en de Douane Caribisch Nederland in gezamenlijkheid aan het werk om grensoverschrijdende criminaliteit te onderkennen en te stoppen. De Koninklijke Marechaussee voert in opdracht van het Openbaar Ministerie het verdere onderzoek uit.

