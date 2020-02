12 Gedeeld

Kralendijk – Op 10 februari verhuist het loket voor kosteloze rechtskundige bijstand naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Centrumgebied. U kunt hier terecht op maandag en vrijdag tussen 08:00 en 11:30 uur, en woensdag tussen 13:00 en 15:30 uur.

Om in aanmerking te kunnen komen voor kosteloze rechtskundige bijstand dient uw jaarinkomen niet hoger te zijn dan 12.570 dollar. Hulp van een advocaat kan nodig zijn bij bijvoorbeeld een scheiding of bij problemen met uw werkgever of verhuurder. In de gevallen dat u strafrechtelijk wordt vervolgd of voor de rechter moet verschijnen is ondersteuning van een advocaat noodzakelijk.

Het recht op kosteloze bijstand valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid; om de dienstverlening voor cliënten te verbeteren is een samenwerking gezocht met Sociale Zaken & Werkgelegenheid.