Willemstad – Berichten dat er een patiënt op Curaçao is die besmet is met het Corona virus zijn fake. Dat zegt de minister van Volksgezondheid Suzy Römer vanmorgen in een persbijeenkomst in Willemstad.

De besmette patiënt zou een Chinese dame van 48 jaar oud zijn. Bronnen die deze geruchten verspreiden op sociale media geven niet thuis als er naar gevraagd wordt.

Ook op Bonaire ging dit gerucht gisteren rond op social media.