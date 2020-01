24 Gedeeld

Thaise vissoep volgens het recept van Corjan

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort is bekend door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek “De helft is liefde”. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Natuurlijk mag het kookboek van Jurino Ignacio “De complete Antilliaanse keuken” niet ontbreken in je boekenkast als je in de Cariben woont. Daarin kun je lezen dat het enige gerecht dat écht op de eilanden als Bonaire is uitgevonden, is de Kadushi soep, soep gemaakt van cactus. Alle andere gerechten zijn op een of andere manier te herleiden naar de voormalige woonplaats van de immigranten die zich op de Antillen gevestigd hebben.

Als ik door de winkels in Bonaire loop zie ik altijd veel gember, rode peper, koriander, citroengras, kokos, ui en knoflook liggen. Al deze ingrediënten vormen voor mij weer een mooie smaakcombinatie voor een Thaise vissoep. Visbouillon getrokken van de kei verse vis uit de wateren rondom Dushi Bonaire.

Thaise vissoep:

visbouillon 1/2 l

kokosmelk 1/4 l

verse gember 50 gr

knoflook 4 tenen

citroengras 1 stengel

ui 1 grote

rode peper 1

room 1/4 l

rouxkorrels

rode currypasta naar smaak

verse koriander 10 takjes

shii-take 100 gr

verse vis 200 gr

Lente ui 1 stuks

Maak van de visgraten en koppen een visbouillon en zeef deze door een fijne zeef.

Haal alle stukjes vis van de graten en bewaar deze voor later in de soep.

Snij de gember, ui, citroengras, rode peper en knoflook in stukken en verwarm deze in wat olie in een kookpan, zodat de smaken goed vrijkomen.

Giet de visbouillon erbij en laat dit tegen het kookpunt aan trekken voor ongeveer 30 minuten.

Giet de bouillon nogmaals door een zeef, en doe hem weer terug in de pan.

Voeg nu de kokosmelk en de room toe en breng aan de kook en laat deze even doorkoken.

Bind nu de soep wat af met de rouxkorrels of evt een ander bindmiddel.

Breng de soep nu verder op smaak met de rode currypasta en evt wat peper en (Bonaire)zeezout.

Snij de shii-take in dunne plakjes, de lente ui en verse koriander in dunne reepjes en pluk de gare vis in kleine stukjes en verdeel dit over de soepkoppen.

Giet de soep erop en schep er evt wat geklopte melk op zodat deze wat lucht in het geheel brengt.

“Kome Dushi”