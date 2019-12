20 Gedeeld

Kralendijk, 30 december 2019 – Nu 2019 ten einde loopt, wil Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) graag haar dankbaarheid en waardering uitspreken voor al het harde werk en de toewijding van haar vrijwilligers en supporters. Dankzij hun steun heeft STCB dit jaar al haar activiteiten kunnen uitvoeren, inclusief de surveys langs de westkust en in Lac Bay, en de nestpatrouilles op de stranden van Bonaire en Klein Bonaire.

Alle vrijwilligers van STCB, bedankt! In 2019 namen meer dan 50 vrijwilligers regelmatig deel aan de activiteiten van STCB. Van januari tot april hielpen vrijwilligers met het uitvoeren van 144 in-watersurveys, om zeeschildpadden langs de westkust en rond Klein Bonaire te tellen. Tussen mei en december patrouilleerden vrijwillige Beachkeepers de stranden die het meest worden gebruikt door nestelende zeeschildpadden om nieuwe activiteiten vast te leggen en om de veiligheid van bijna 90 nesten te bewaken. In juni, oktober en november namen vrijwilligers deel aan netting surveys in Lac Bay en hielpen ze 88 groene en drie karetschildpadden te vangen, wegen, meten en taggen. Tot slot hielp een grote groep vrijwilligers bij het verzamelen van vislijnen op de Noord- en Zuidpier tijdens clean-up duiken georganiseerd door STCB.

Naast haar vrijwilligers wil STCB ook graag alle supporters bedanken, inclusief de bedrijven, families en individuen die 44 zeeschildpadnesten hebben geadopteerd, waardoor meer dan 3,900 babyschildpadden zijn gered!

STCB wil ook VIP Diving, Harbour Village, Mangrove Center, Dive Friends Bonaire Retail, Dive Inn, Delfins en Courtyard by Marriott bedanken voor het verkopen van STCB’s merchandise en het doneren van hun retaildiensten, zodat 100% van de winst rechtstreeks naar het behoud van de zeeschildpadden gaat. Bedankt!

Een ander hoogtepunt van dit jaar was de publicatie van een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Voor dit artikel werd 16 jaar aan data geanalyseerd om een ​​beter inzicht te krijgen in de jaarlijkse trends voor groene en karetschildpadden die foerageren langs de westkust, rond Klein Bonaire en in Lac Bay. Het artikel is hier te vinden.

STCB kijkt uit naar 2020! De organisatie is van plan nog een wetenschappelijk artikel te publiceren, dit keer over nesttrends. STCB wil ook de oostkust van Bonaire verkennen en in dit gebied surveys uitvoeren met hun nieuwe boot ‘Thalassa’; en wederom een ​ satellietzender, gesponsord door ContourGlobal, plaatsen. En dit alles zou wederom niet mogelijk zijn zonder de genereuze steun van enthousiaste vrijwilligers en sponsors van STCB! Masha danki!

###Sea Turtle Conservation Bonaire is een niet-gouvernementele organisatie welke zich inzet voor de bescherming van Bonaire’s bedreigde zeeschildpadden sinds 1991.