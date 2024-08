Nieuws van Bonaire Politie Bonaire arresteert vijfde jongere in zaak verdachte schietpartij Redactie 01-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op dinsdag heeft de politie een vijfde verdachte gearresteerd in de zaak van de schietpartij die plaatsvond op maandag 22 juli jongstleden. Bij de schietpartij raakte een 17-jarige jongen gewond.

Aanvankelijk vermoedde de politie dat het om een ‘drive-by shooting’ ging, maar later ontstonden er andere theorieën. Dinsdag werd een 17-jarige jongen met gearresteerd. Het gaat om de vijfde persoon die in deze zaak is aangehouden. De politiewoordvoerder geeft aan dat het onderzoek in deze zaak nog steeds gaande is.

Tip

De politie doet een oproep aan burgers om, in het geval ze iets hebben gezien of relevante informatie over de zaak hebben, contact op te nemen met de politie via 715-8000 of anoniem via de tiplijn 9310.

56