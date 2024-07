Politie & Justitie Drive-by shooting Bonaire blijkt toch wat anders Redactie 27-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPCN

KRALENDIJK – Bonaire werd deze week opgeschrikt door wat een zogenaamde Drive-by shooting leek te zijn, ofwel het onder vuur nemen van slachtoffers vanuit een rijdende auto.

Agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) kwamen snel in actie en arresteerden deze week drie verdachten van 18 en 20 jaar oud. Donderdag 25 juli heeft de politie de vierde verdachte aangehouden. Het betreft een 16-jarige jongen.

Nader onderzoek wijst echter uit dat de zaak anders ligt dan eerder werd gedacht. “Uit de bevindingen blijkt dat de betrokken jongeren in het bezit waren van een vuurwapen, waarbij per ongeluk een schot werd gelost, resulterend in verwondingen bij een van hen” zegt KPCN op vrijdag in een persbericht.

De 17-jarige jongere die door het schot gewond raakte, verblijft sindsdien nog in het buitenland voor verdere medische behandeling. Twee van de vier verdachten zijn op woensdagavond 24 juli vrijgelaten, terwijl de overige verdachten nog vastzitten voor verder onderzoek.

Waakzaam

KPCN doet naar aanleiding van het incident nogmaals een beroep op burgers toch vooral waakzaam te zijn als het gaat om verboden wapenbezit en, wanneer dit wordt gezien, daarvan melding te maken.

“Vuurwapens in handen van onbevoegden vergroten het risico op ongelukken, zoals in deze casus, en gewelddadige incidenten. Dit brengt de veiligheid van alle inwoners in gevaar”, zegt een woordvoerder van het Korps Politie.

495