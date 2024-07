Defensie De Zr.Ms. Groningen brengt een bezoek aan Saba Redactie 30-07-2024 - 1 minuten leestijd

THE BOTTOM – De Zr.Ms. Groningen bracht vorige week een bezoek aan Saba. Tijdens het bezoek kreeg de Commandant een tour over het eiland van gezaghebber Jonathan Johnson van Saba. Hierbij spraken zij over recente ontwikkelingen in de omgeving van het eiland en de regio en de positieve samenwerking met defensie.

De gezaghebber en zijn partner kregen een rondleiding aan boord van de Groningen en spraken uitgebreid over het uitvoeren van de huidige kustwacht taken en counter drugs operaties.

Het schip lag tijdens het bezoek voor anker voor Saba, want de haven is te klein om het bijna 108 meter lange schip te kunnen ontvangen. De bemanningsleden verkenden het eiland en beklommen Mount Scenery. Via de welberuchte trappen klommen zij naar het hoogste punt van het Koninkrijk der Nederlanden.

Na het bezoek is Zr.Ms. Groningen weer van anker gegaan en vervolgde haar patrouille in de Caribische zee. De Groningen is sinds begin april 2024 in het Caribisch gebied. Het marineschip wordt onder meer ingezet voor counterdrugsoperaties. Dat gebeurt afwisselend in samenwerking met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied.

52