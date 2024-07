Nieuws van Bonaire Prijzen op Bonaire stijgen met 2,5% in tweede kwartaal Redactie 25-07-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – In het tweede kwartaal van 2024 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 2,5 procent duurder dan een jaar eerder. De inflatie is lager dan het eerste kwartaal van 2024, toen het 3,4 procent bedroeg. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

Op Sint-Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis met 2,5 procent in het tweede kwartaal van 2024, terwijl ze in het eerste kwartaal van 2024 nog met 0,4 procent daalden. Op Saba bedroeg de inflatie 2,0 procent in het tweede kwartaal van 2024, iets hoger dan de 1,9 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

De prijzen op Bonaire zijn in het tweede kwartaal met 1,0 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Verschillende productgroepen lieten een stijging zien. Zo stegen de prijzen van zelfzorggeneesmiddelen met 8,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. Ook werd benzine 6,7 procent duurder dit kwartaal. Voedingsmiddelen werden 0,9 procent duurder, met name door de prijsstijging van verse groenten. Vliegtickets werden 6,8 procent goedkoper ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024.

Op Sint Eustatius stegen de consumentenprijzen in het tweede kwartaal van 2024 met 2,0 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De prijzen van vervoer zijn in het tweede kwartaal gestegen; vliegtickets waren 8,9 procent duurder dan het vorige kwartaal en boottickets stegen met 28,4 procent in prijs. Verschillende productgroepen zoals meubelen, toiletartikelen en telefoon- en internetdiensten lieten ook prijsstijgingen zien. Tot slot stegen de prijzen in de horeca licht met 1,0 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

Op Saba stegen de prijzen in het tweede kwartaal van 2024 met 1,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Diverse goederen en diensten werden duurder, zoals toiletartikelen en overige artikelen voor lichaamsverzorging, die respectievelijk 5,9 procent en 4,5 procent duurder werden ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. Ook meubelen en vloerbedekking lieten een prijsstijging zien van 2,6 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De prijzen voor producten voor onderhoud en reparatie van de woning daalden licht met 2,3 procent in het tweede kwartaal. De stijging in het tweede kwartaal werd afgeremd door stabiele prijzen voor vliegtickets, die normaliter stijgen in prijs in deze periode.

