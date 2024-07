Luchtvaart & Reizen Nu sleept Winair Curaçao voor de rechter over uitblijven toestemming extra vluchten Redactie 20-07-2024 - 2 minuten leestijd

Dit keer is Winair de eisende partij. Foto: ABC Online Media

WILLEMSTAD – Nadat recent een tweetal procedures diende die Z Air tegen het land Sint-Maarten aanspande omdat er gedraald wordt met het afgeven van een vergunning voor de luchtvaartmaatschappij, spant nu ook Winair op haar beurt diverse procedures aan tegen het Land Curaçao.

De reden voor de procedures is gelegen in het feit dat Curaçao tot nog toe weigert toestemming te geven voor extra vluchten die Winair uit wil voeren tussen met name Sint-Maarten en Curaçao. Winair meent, op basis van het multilaterale protocol tussen de eilanden en Nederland, die vluchten gewoon uit te mogen voeren.

De terughoudendheid aan de zijde van Curaçao heeft alles te maken met het feit dat de overheid van Sint-Maarten ook hindernissen opwerpt voor het vanaf Curaçao en Bonaire opererende Z Air.

Minister Charles Cooper van VVRP liet eerder weten veel waarde te hechten aan wederkerigheid. Het kan volgens de minister niet zo zijn dat Winair ongehinderd tussen de eilanden kan vliegen, terwijl het Land Sint-Maarten moeilijk doet over toestemming van maatschappijen die op één van de andere eilanden gevestigd zijn.

Argusogen

Op Curaçao wordt met argusogen gekeken naar het feit dat Winair voor het overgrote deel eigendom is van het Land Sint-Maarten en daarbij een protectionistische houding lijkt aan te nemen, om de belangen van Winair zoveel mogelijk te beschermen.

De rechtszaken zullen respectievelijk op 25 juli en 2 augustus dienen.

