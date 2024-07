Politie & Justitie Politie zoekt getuigen schietincidenten Redakshon 17-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De politie heeft een persbericht uitgebracht over twee recente schietincidenten en roept getuigen op zich te melden.

In de nacht van zaterdag 13 juli zijn er schoten gelost vanuit een rijdende auto in de buurt van Kaminda Djabou. Dit gebeurde toen een jongeman buiten bij een auto stond, vlakbij zijn huis aan de kruising van Kaminda Djabou en Kaya Karpitan. Gelukkig raakte niemand gewond.

Een dag eerder, op vrijdagmiddag 12 juli, werd er ook geschoten op een huis aan de Kaminda Gurubu. Onbekenden schoten op het huis terwijl er mensen binnen waren. Ook hier vielen geen gewonden.

De politie van Caribisch Nederland (KPCN) vraagt iedereen die iets gezien heeft of informatie heeft over de daders of de incidenten, om contact op te nemen. Getuigen kunnen bellen naar 715 8000, 717 8000 of anoniem via de tip lijn 9310.

0