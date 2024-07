Sport & Vrije tijd Amado Vrieswijk slaat zijn slag en wint goud in Duitsland Hans Hofstra 15-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: PWA / John Carter

St. Peter-Ording – In het Duitse Sankt Peter-Ording heeft de Bonairiaanse Amado Vrieswijk een mooie gouden medaille mee naar huis mogen nemen. Op het onderdeel IFCA Slalom Foil liet Vrieswijk in verschillende heats zien dat hij de beste was.

Afgelopen weekend deed Vrieswijk mee aan de Slalom X wedstrijden in Gran Canaria. Tijdens dit evenement moest hij surfen met de fin. Vrieswijk begon niet helemaal fit aan dit evenement. Uiteindelijk eindigde hij daar als tiende.

Klasse apart

Op het onderdeel IQ Foil won Vrieswijk vorig jaar nog de zilveren medaille op het officiële WK. In Duitsland mocht hij weer meedoen op het onderdeel wat hij misschien wel het beste beheerst. Ondanks een derde en vierde plek, won Vrieswijk verder al zijn heats. In totaal werden er zes wedstrijden gevaren, waarbij de wind op sommige momenten erg pittig was.

Door de overwinning mag Vrieswijk niet alleen de titel, maar ook een mooie geldprijs opeisen. De organisatie heeft voor de prijswinnaar zo’n 4.800 euro beschikbaar gesteld.

