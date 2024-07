Evenementen Medewerkers Sea Turtle Conservation zwemmen rond Klein Bonaire voor geldinzameling onderzoeksnetten Hans Hofstra 11-07-2024 - 2 minuten leestijd

Met het geld wil de organisatie netten kopen. Foto: STCB

KRALENDIJK – Twee medewerkers van Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) gaan een rondje om Klein Bonaire zwemmen om geld in te zamelen. Met de opbrengsten hopen zij onderzoeksnetten aan te schaffen die zij willen gebruiken in Lac Bai. Het rondje om klein Bonaire is ongeveer 11 kilometer lang. De organisatie heeft met de actie al 4.000 dollar van de gewenste 11.000 dollar verzameld.

In totaal hoopt het team zo’n 11.000 dollar in te zamelen. Lac Bay heeft zeegrasvelden wat een grote trekpleister is voor zeeschildpadden. Voor de groene zeeschildpadden is dit een essentieel gebied. Onderzoek door STCB heeft aangetoond dat schildpadden in Lac Bay aanzienlijk sneller groeien dan die aan de westkust van Bonaire. Snellere groei betekent dat schildpadden op jongere leeftijd volwassen worden en eerder kunnen voortplanten, wat goed nieuws is voor de populatie.

Nieuwe netten voor onderzoek nodig

Hoewel de groei in Lac Bay over het algemeen goed is, zijn er recente zorgen over een lichte daling in de groeisnelheid van de schildpadden. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn invasieve zeegrassoorten, slechte waterkwaliteit en ziekten. Om deze factoren beter te begrijpen en te monitoren, zijn nieuwe onderzoeksnetten essentieel. De huidige netten zijn dringend aan vervanging toe.

Nog twee weken trainen

De twee medewerkers die het rondje gaan zwemmen hebben geen ervaring met lange afstanden zwemmen, maar ze zijn vastberaden om Klein Bonaire in één keer rond te zwemmen. Ze zijn begin juni begonnen met trainen en hebben ongeveer zes weken om zich voor te bereiden. De zwemtocht staat gepland voor de week van 29 juli, afhankelijk van de weersomstandigheden.

