Luchtvaart & Reizen Nieuwe airco zorgt voor koelere vertrekhal Flamingo Luchthaven Bonaire Redactie 10-07-2024 - 1 minuten leestijd

Na een flinke investering, moet de airco van de luchthaven weer een behoorlijke tijd mee kunnen. Foto: BIA

KRALENDIJK – Reizigers die in de vertrekhal van de Flamingo Luchthaven last hadden van de warmte, of van de grote en luidruchtige ventilatoren die voor enige verkoeling moesten zorgen, kunnen nu in een rustigere en met name koelere ruimte wachten op hun vlucht.

De luchthaven werkt momenteel aan diverse onderhoudsprojecten, waaronder het vervangen van een groot deel van het luchtkoelingssysteem er één is. Het onderhoudsteam heeft een training gekregen van Sueiki voor het gebruik en klein onderhoud. Vertrekkende passagiers kunnen nu weer in een aangenaam gekoelde hal wachten op hun vlucht. Dat kan natuurlijk ook altijd op ons fijne buitenterras, met prachtig uitzicht op de landingsbaan”, zegt luchthaven directeur Maarten van der Scheer.

Projecten

Overigens is de verbetering van het aircosysteem nog maar één van de vele projecten waaraan wordt gewerkt. Andere projecten behelzen het vervangen van de baanverlichting en de installatie van een dak over een deel van de parkeerplaats, waarop zonnepanelen worden geplaatst. De luchthaven heeft een verbeterde duurzaamheid al enige tijd hoog op haar agenda staan.

