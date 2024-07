Sport & Vrije tijd Yalçin Zöhre nieuwe directeur Bonaire Football Federation Hans Hofstra 04-07-2024 - 1 minuten leestijd

Yalçin Zöhre is de nieuwe directeur van de Bonaire Football Federation

KRALENDIJK – Yalçin Zöhre is aangesteld als nieuwe directeur van de Bonaire Football Federation. Volgens de Bonairiaanse voetbalbond is Zöhre is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van voetbal op het eiland. Ook gaat hij het technische programma evalueren en een nieuw strategisch plan implementeren.

Yalçin Zöhre is acht jaar zaakwaarnemer in het nationale en internationale voetbal. Daarvoor werkte hij bij KPMG. Eerder dit jaar was Zöhre aanwezig bij een ontwikkelingsprogramma van de KNVB voor nieuwe technische directeuren. Nog geen half jaar later heeft hij op Bonaire zijn eerste echte baan als technisch directeur gevonden.

