Onderwijs Jongeren van Jong Bonaire ontwikkelen en lanceren eigen product Redactie 04-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op 2 juli introduceerde een groep jonge ondernemers van Jong Bonaire het product ‘Kasita Bunita’. Het product is de afsluiting van de cursus ‘Hóben Empresario’. Een cursus over ondernemerschap en ondernemend gedrag.

‘Kasita Bunita’ is een replica van een historisch slavenhutje en is met veel zorg en passie vervaardigd. Dit project biedt de jongeren waardevolle ervaring in ondernemerschap en productontwikkeling.

Vanaf maandag 8 juli zal ‘Kasita Bunita’ online te bestellen zijn via de social media kanalen van Jong Bonaire, en vanaf begin september 2024 zal het product beschikbaar zijn voor levering.