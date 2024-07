Evenementen Eerste editie Bario Festival 2024 in Nikiboko Redactie 04-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Toeristen Bureau (TCB) en Softball Team New Angels organiseren samen het eerste Bario Festival in Nikiboko. Dit leuke evenement vindt plaats op zaterdag 6 juli 2024 van 17.00 uur tot 23.00 uur in Parke Lalan Clarenda.

Het Bario Festival belooft een avond vol muziek en lekker eten. Lokale bands Grupo NikiMix en Farley Entertainment zorgen voor de muziek. Ook zijn er optredens van ACE CLUB, Arte di Palabra, een multiculturele dansshow, DJ’s en meer.

De toegang is gratis. TCB en Softball Team New Angels nodigen iedereen op Bonaire en toeristen uit om deze gezellige avond in een relaxte ‘Vakantie Vibe’-sfeer mee te maken.