Dejean Francees wordt zevende tijdens NK Atletiek in Hengelo

Dejean Francees wint de zilveren medaille op de 100 meter sprint

HENGELO – De voor Bonaire uitkomende Dejean Francees heeft uitmuntend gepresteerd op het ASICS NK Atletiek in Hengelo. De 19-jarige sprinter die lid is van S.V. Athene op Bonaire, haalde afgelopen vrijdag knap de finale. Hier werd hij zevende. Op zondag zou Francees ook meedoen bij de 200 meter sprint. Helaas zorgde een ziekte ervoor dat hij deze dag moest overslaan.

,,Ik ben eigenlijk ziek, waterpokken,” vertelt Francees op de vraag of hij een leuk weekend heeft gehad. ,,Bij Papendal had ik twee weken geleden iemand gegroet die waterpokken had. Het is besmettelijk.” Door de ziekte moest hij de 200 meter op zondag helaas missen, wat voor teleurstelling zorgde. ,,Dat is erg jammer,” voegde hij eraan toe.

Prachtige resultaten

Toch mag Francees terugkijken op een prachtige eerste dag op het NK Atletiek in Hengelo. Officieel is de hardloper nog een junior, toch deed hij dit weekend al mee bij de senioren. Tijdens de 100 meter sprint, presteerde hij sterk. Met een tijd van 10,53 in de voorrondes plaatste hij zich simpel voor de halve finale. In die wedstrijd liep hij zijn beste tijd ooit. Met 10,51 seconden was Francees bijvoorbeeld even snel als Churandy Martina, die ook meedeed. Tevens plaatste hij zich met die tijd voor de finale. De beste acht lopers van Nederland hadden zich hier voor geplaatst. In de finale liep Francees een tijd van 10,57, waarmee hij zevende werd. ,,Ik ben zeker tevreden. Vooral voor Bonaire waar ik vandaan kom. Iedereen is trots. Dat heb ik gemerkt. Het is vooral mijn doel om anderen daar te inspireren,” zegt Dejean enthousiast. ,,Als ik het kan, dan kunnen anderen dat ook. Het is belangrijk om andere kinderen op mijn eiland te stimuleren.”

Matthew Sophia (links) en Niki Knevel (rechts).

Niki Knevel loopt tweede tijd

Ook Niki Knevel liet van zich horen op het NK Atletiek. Op de 400 meter -13 jaar werd de hardloopster tweede. Knevel is geboren op Bonaire, maar verhuisde vorig jaar naar Nederland.

Francees zoekt steun bij overheid van Bonaire

Ondanks zijn ziekte op zondag en het gebrek aan officiële wedstrijden op Bonaire, blijft Dejean vastberaden. ,,Als mijn lichaam 100% was geweest, had ik nog sneller gerend op de 100 meter,” zegt hij met vertrouwen. De sprinter lijkt met 19 jaar een gouden toekomst voor zich te hebben liggen: “Er zijn mensen op Bonaire die in mij geloven. Mijn vereniging S.V. Athene en mijn sponsoren helpen me heel goed. Op Bonaire trainen is voor mij ideaal. De hitte, daar hou ik van. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat ik geen last van koude spieren heb. Ik kan me hier ideaal voorbereiden voor andere toernooien”.

Toch is de topsporter kritisch. Francees merkt namelijk dat hij zich niet zoals andere topsporters maximaal kan voorbereiden voor belangrijke toernooien: ,,We hebben meer steun nodig. In Nederland kunnen sprinters bijvoorbeeld elk weekend wel een wedstrijd lopen. Die luxe heb ik op Bonaire niet. Hiervoor moet ik maandelijks naar Curaçao vliegen. Zij organiseren namelijk wel meer wedstrijden. De kosten zijn alleen te hoog. Vliegtickets, vervoer, overnachting en eten zijn kostbaar. Hierdoor is het lastig voor mij om me verder te ontwikkelen. De overheid op Bonaire kan me helpen. Ik hoop dat er nu meer steun gaat komen, zodat ik meer wedstrijden kan lopen en nog beter kan worden.”

Wereldkampioenschap atletiek -20 jaar

Komende week vliegt Francees terug naar Bonaire. Hier moet hij nog een paar keer pieken. Voor hem staat er namelijk nog een mondeling examen economie op de planning. Haalt hij die, dan mag hij zijn Havo-diploma ophalen. Ondertussen blijft hij doortrainen op Bonaire.

Toekomstplannen zijn er na dit examen nog volop voor Dejean. ,,Er is een WK -20 jaar voor estafette teams, waar ik mogelijk aan kan deelnemen. Niet als individu, maar wel in teamverband. Als Nederland mee gaat doen aan deze estafette, dan mag ik mee doen. En ik mik komend jaar op de EK-23. Over vier jaar staan de Olympische Spelen op het programma. Hier hoop ik dan te mogen staan”.

