Sport & Vrije tijd Derbykoorts in Rincon: Favoriet Real Rincon tegen Vespo vanavond in voetbalfinale Hans Hofstra 28-06-2024 - 3 minuten leestijd

RINCON – Vanavond staat Rincon in het teken van een ongekend spannende voetbalderby. In de finale van het Bonairiaanse kampioenschap nemen de twee lokale clubs, Real Rincon en Vespo, het tegen elkaar op. Voor Real Rincon-coach Igmard Gijsbertha, die aan zijn eerste jaar als hoofdcoach bezig is, wordt het een bijzondere wedstrijd: ,,Het is een hele speciale finale. Beide teams komen uit Rincon. We spelen tegen onze vrienden.”

Real Rincon heeft de afgelopen vijf seizoenen de titel veroverd, maar Gijsbertha benadrukt dat het geen gemakkelijke weg was: ,,Vanaf dag één hebben we hard gewerkt om hier te komen.” Hoewel Vespo een verrassende finalist is, ziet Gijsbertha hen als een geduchte tegenstander: ,,Ik had Atletiko Flamingo in de finale verwacht. Vespo is voor mij verrassend. Ik zie hen als een team met een sterk collectief en een goede trainer. Ze spelen compact en snel, wat een mooie uitdaging vanavond voor ons wordt.”

Voor Gijsbertha wordt het zijn eerste finalewedstrijd als coach. Wel stond hij de afgelopen jaren meerdere malen als speler in het veld bij Real Rincon.

Spelen tegen vrienden

Real Rincon wordt door velen gezien als de favoriet, maar Gijsbertha blijft bescheiden: ,,De bal is rond en Vespo is een hele goede tegenstander.” De kracht van Real Rincon ligt volgens hem in de aanval. ,,We hebben goede aanvallers. Ayrton Cicilia en Ginel Ronde zijn spelers waar je op moet letten. Hen vind ik sterk spelen dit seizoen. Maar ook keeper Rishison Frans en verdediger Amir Winklaar hebben dit seizoen meerdere malen laten zien dat zij in vorm zijn.”

De finalisten zijn beide afkomstig uit Rincon. Het zorgt ervoor dat de finale vanavond extra bijzonder zal worden. De coach laat er het volgende over weten: ,,We spelen vanavond tegen onze vrienden. Iedereen kent elkaar goed. Voor en na de wedstrijd zullen we dat vandaag ook zijn. Tijdens de 90 minuten, dan is het niet zo vriendelijk. Niet dat het geen sportieve wedstrijd wordt. Maar er zal hard worden gestreden.”

Bewoners Rincon richting voetbalstadion

De hele gemeenschap van Rincon lijkt uit te kijken naar de wedstrijd. ,,Het hele dorp zit vrijdag in het stadion”, aldus Gijsbertha. ,,Vorige week hadden we meer dan 900 mensen bij een wedstrijd van ons. Vanavond verwacht ik zo’n 1.500 mensen”.

De wedstrijd belooft een spannende strijd te worden. Tijdens de wedstrijden in de Kaya 4 speelden beide teams met 1-1 gelijk. Als het na reguliere speeltijd vanavond gelijk staat, volgen er verlengingen en eventueel strafschoppen. Het nieuwe stadion in Rincon is gebouwd voor internationale wedstrijden. Ook kan er in het stadion een hapje en drankje genuttigd worden. Vanavond om 20.00 uur zal de wedstrijd van start gaan.

Bekijk hier meer sportnieuws