Nieuwe beachtennisvelden op Bonaire geopend met eerste toernooi

De beachtennisvelden zijn officieel geopend.

KRALENDIJK – Afgelopen weekend werden de nieuwe aangelegde beachtennisvelden voor het eerst in gebruik genomen. Maar liefst 200 deelnemers deden mee aan het eerste toernooi welke hier werd georganiseerd. De nieuwe velden zijn een grote aanwinst voor Bonaire, waar tot voor kort te weinig capaciteit was.

Op de nieuwe locatie bij Rudy Boezem zijn nieuwe beachtennisvelden aangelegd. In totaal liggen er acht velden, waarvan zes bestemd zijn voor beachtennis. Twee velden zijn beschikbaar voor beachvolleybal. Elke dag kan er gespeeld worden op de velden, waarbij van maandag tot en met zaterdag ook de verlichting ’s avonds aan gaat.

Bestuurslid Tim Eikholt van Beach Tennis Bonaire zegt er het volgende over: ,,Dit was nodig. Op onze oude locatie achter Budget Marine zijn we uit ons jasje gegroeid. Met andere woorden, we hadden te weinig velden. Alle toernooien en trainingen waren vol. We hadden geen beschikbaarheid meer. Door deze verplaatsing, kunnen we onze vereniging verder laten groeien.”

Afgelopen weekend was er veel animo bij de opening van de beachvelden.

Officiële opening komt nog

Met de beschikbaarheid van extra velden ziet de vereniging meer kansen om de sport nog groter te krijgen op het eiland. ,,We gaan harder werken om deze velden vol te krijgen”, aldus Eikholt. ,,Niet alleen dat. Ook willen we het niveau op Bonaire omhoog krijgen. Hierdoor kunnen we ook in het buitenland op grote toernooien meedoen, zodat we als een waardige tegenstander worden gezien.” Van een officiële opening was afgelopen weekend volgens Eikholt nog geen sprake: ,,Hier hadden we nog geen vergunning voor. Maar na de vakantie zal dit wel worden georganiseerd.”

