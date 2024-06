Politie & Justitie Gestolen scooter leidt tot arrestatie Redactie 23-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op donderdag 20 juni is een 18-jarige man op de Kaya Korona aangehouden wegens diefstal en heling. De verdachte reed op een scooter die in de nacht van dinsdag 18 juni was gestolen bij een woning aan de Kaya Renata.

De eigenaar van de scooter herkende zijn scooter toen de verdachte erop reed en belde onmiddellijk de politie. Hij bleef de verdachte volgen en slaagde erin hem bij een horecagelegenheid op de Kaya Korona te laten stoppen.

Bij aankomst van de politiepatrouille werd bevestigd dat de scooter als gestolen stond geregistreerd. De verdachte werd ter plekke gearresteerd en de scooter werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Kort daarna vond een huiszoeking plaats in een woning aan de Kaminda Lagun, waarbij diverse relevante artikelen voor het onderzoek werden aangetroffen en in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is nog gaande.