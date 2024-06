Economie Succesvolle handelsmissie naar Colombia voor Elegance Spa Bonaire Hans Hofstra 22-06-2024 - 4 minuten leestijd

De handelsmissie naar Colombia werd door veel bedrijven als succesvol ervaren.

BOGOTA – Op maandag 10 juni is de grootste handelsmissie ooit vanuit Bonaire van start gegaan in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Onder leiding van speciaal gezant Edison Rijna namen meer dan 25 bedrijven deel aan deze missie. Een van deze bedrijven was Elegance Spa Bonaire. Bedrijfsleidster Estefani Hagens laat aan Bonaire.nu weten: ,,De week was zeer succesvol. We hebben veel zaken kunnen doen.”

Het bedrijf Elegance Spa Bonaire is een schoonheidssalon en richt zich naast schoonheidsbehandelingen ook onder andere op de verkoop van verzorgingsproducten op Bonaire. Estefani Hagens, eigenaar van Elegance Spa Bonaire, vertelt enthousiast over haar ervaringen: ,,We ontvingen twee maanden geleden een bericht van de Kamer van Koophandel waarin zij vroegen of we interesse hadden om mee te doen. In eerste instantie hadden we een videogesprek met Holland House in Colombia. Ze vroegen ons waar we in geïnteresseerd waren. Wij verkopen beautyproducten zoals gezichtsverzorging, zonnebrandcrème en andere verzorgingsproducten. Dit zijn producten die ik hier in mijn winkel verkoop. Bedrijven in Colombia werden gezocht zodat we met hen konden praten over zaken.”

LEES MEER: Speciaal gezant Edison Rijna helpt Bonaire, Saba en St. Eustatius economische kansen te benutten Voor Estefani Hagens (rechts) was de handelsmissie naar Bogota succesvol.

Mes snijdt aan twee kanten

Hagens beschrijft de eerste dagen van de missie: ,,Op zondag 9 juni begonnen we. Dinsdagochtend vroeg hadden we de eerste sessie waar we meer te horen kregen over de economie van Colombia. We hadden een interessante rondleiding bij Alpina, het grootste zuivelbedrijf uit Colombia. Woensdag hadden we een matchmaking dag met verschillende bedrijven die eventueel producten of diensten aan Bonaire kunnen leveren. Op donderdag gingen we op bezoek bij verschillende bedrijven. Hier kregen we onder andere contact met distributeurs van shampoos en huidproducten. Ze vroegen ons om hen te helpen de Europese markt te betreden. Rechtstreeks handelen met Europa is voor hen lastig. De regels zijn namelijk strenger. Zij willen graag meer bekendheid krijgen. Dit kunnen ze krijgen door via de BES-eilanden de Europese markt te betreden. Voor ons is het interessant omdat we hierdoor goedkoper en sneller producten kunnen importeren. Voor onze klanten zal dit een groot voordeel opleveren”. Ervaringen werden gedeeld met Colombiaanse bedrijven die in de beauty sector werken.

Hoge kwaliteit

Hagens vervolgt: ,,Aan het einde van de laatste dag werden wij benaderd door de directeur van Haiko. Zij zijn een bedrijf dat handelt in huidverzorgingsproducten. Hij vroeg ons of wij distributeur willen worden voor de BES-eilanden, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Hij heeft ons uitleg gegeven over de producten. Wat mij aantrekt, is dat ze natuurlijk zijn, zonder chemicaliën en zonder dierproeven. Colombia staat wereldwijd op de eerste of tweede plaats in de beauty-industrie. De producten die wij gaan importeren zijn van hoge kwaliteit. We gaan nu een samenwerking aan met dit bedrijf.”

Voor Hagens waren de sessies die zij had ervaren van grote waarde. Volgens haar was de handelsmissie een succes. Zij kijkt dan ook uit naar een nieuwe editie: ,,De vier intensieve dagen waren zeer succesvol. Een pluim voor Holland House en vertegenwoordiger Rijna. We hebben hele goede zaken kunnen doen. Deze missie wordt eens per jaar georganiseerd. We kunnen nu een groter assortiment producten en betere prijzen aan onze klanten aanbieden. Komend jaar hoop ik dat er nog meer bedrijven uit Bonaire zullen meedoen. Wij zijn er in ieder geval weer bij.”