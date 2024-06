Sport & Vrije tijd Bonaire’s atleten komen thuis van Special Olympics Nationale Spelen Redactie 19-06-2024 - 0 minuten leestijd

Team Special Olympics klaar voor vertrek - Foto Special Olympics Bonaire

KRALENDIJK – Bonaire’s team heeft indrukwekkende prestaties geleverd bij de Special Olympics Nationale Spelen 2024 in Nederland, met in totaal 1 gouden, 4 zilveren en 5 bronzen medailles in atletiek, zwemmen, voetbal en bocce.

Het team, bestaande uit 20 atleten, werd begeleid door 9 coaches. Vanavond om 20.00 uur komen de atleten terug op de luchthaven van Bonaire. Iedereen is van harte welkom om ze daar te verwelkomen en hun prestaties te vieren!