Consumenten Brandstofprijzen gedaald deze maand Redactie 16-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Vanaf 14 juni 2024 zijn de prijzen aan de pomp iets gedaald. De nieuwe prijzen voor Mogas95 (gasoline) zijn van 155,00 USDcent per liter gedaald naar 151,00 USDcent per liter, wat een vermindering van 2,58% betekent. Gasoil (diesel) is in prijs gezakt van 113,00 USDcent per liter naar 106,00 USDcent per liter, een daling van 6,19%. Kerosine is van 100,00 USDcent per liter naar 95,00 USDcent per liter gedaald, wat neerkomt op een daling van 5,00%.

Daarnaast zijn de prijzen voor LPG en LPB eveneens gedaald. LPG 100 lbs is van 55,00 USD per cylinder naar 52,00 USD per cylinder gegaan, wat een vermindering van 5,45% is. LPB 20 lbs is in prijs gedaald van 12,00 USD per cylinder naar 11,00 USD per cylinder, een daling van 8,33%. ​​