Meer toeristen naar Bonaire in mei

Foto - Flamingo International Airport Bonaire

KRALENDIJK – Volgens een persbericht van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) ontving Bonaire in mei 2024 13.133 toeristen die op het eiland verbleven. Dit is een stijging van 4% vergeleken met mei 2023, toen 12.631 toeristen Bonaire bezochten. Vergeleken met mei 2019, toen er 12.000 toeristen kwamen, vóór de pandemie is er een groei van 9,4%.

De meeste toeristen kwamen uit Nederland (47%), gevolgd door de Verenigde Staten (20%) en Curaçao (18%). Ook toeristen uit Canada, Duitsland en Aruba bezochten Bonaire in grote aantallen. Amerikaanse bezoekers kwamen vooral uit staten zoals New York, Florida, Massachusetts, California en Colorado. De grootste leeftijdsgroepen waren 55-64 jaar (25%) en 45-54 jaar (17%). Nederlandse bezoekers kwamen vooral uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, met de grootste leeftijdsgroepen van 45-54 jaar (18%) en 55-64 jaar (21%).

In maart 2024 ontving Bonaire ook 43.567 cruisebezoekers verdeeld over 21 cruiseschepen, en in april 2024 34.679 cruisebezoekers op 14 schepen.