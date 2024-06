Sport & Vrije tijd Bonairiaanse softbalster Naidy Cicilia-Marchena brengt Bonaire en Curaçao samen Hans Hofstra 03-06-2024 - 3 minuten leestijd

De Bonairiaanse Naidy Cicilia-Marchena speelt in Curacao.

KRALENDIJK – Naidy Cicilia-Marchena speelde afgelopen weekend voor het Curaçaose softbalteam the New Radiator. Met haar team pakte zij zondagavond de softbaltitel genaamd ‘Torneo SI nos KE, Nos POR’ in het Jossy Boekhoudt park. Een opmerkelijk detail. Cicilia-Marchena is woonachtig op Bonaire.

,,Ik ben begonnen met softball toen ik 32 jaar was. De sport slowpitch heb ik geleerd in Den Haag bij de the Rock Angels en fast pitch bij Eurostars in Cappelle aan den IJssel. Ondertussen speel ik nu alweer vijf jaar”, vertelt Cicilia-Marchena. Een aantal jaar later verhuisde de speelster naar Bonaire. En op 37-jarige leeftijd is zij nog steeds actief. Niet alleen speelt Cicilia-Marchena op Bonaire. Ook speelde zij afgelopen weekend voor een mixteam in Curaçao welke op Bonaire meedeed aan een internationaal toernooi.

Cicilia-Marchena speelde afgelopen week mee in een mix-team van mannen en vrouwen. Foto: ABC Online Media

,,Mij werd gevraagd om mee te spelen voor een team in Curaçao omdat ze talent in mij zagen,” legt ze uit. “De ervaring met het Curaçaose team, the New Radiator, is geweldig. Ze geven me vertrouwen en laten me zonder spanning spelen. Ik krijg van hen veel vertrouwen”.

Op zondagavond pakte de Bonairiaanse de hoofdprijs met haar team uit Curaçao.

International

Op Bonaire speelt Cicilia-Marchena bij de Yellowbirds. Speciaal voor het toernooi afgelopen weekend werd zij gevraagd voor het team in Curaçao. Daar blijft het niet bij. Met de Bonaire Angels, vergelijkbaar met het nationale Softbalteam, speelt de ‘slow-pitcher’ mee op internationale toernooien. Zo speelde zij al in Aruba. Komende maand gaat zij met de Bonaire Angels naar Sint-Maarten.

Dat Cicilia-Marchena afgelopen weekend uitkomt voor een team uit Curaçao ziet de speelster niet als een vreemde situatie: ,,Wat ik al zei, zij geven me vertrouwen. Dat is fijn. Als the New Radiator in Curaçao speelt, dan kom ik daar ook heen. Zij betalen mijn reis en verblijf. Zo zal ik ook in juli een groot toernooi met hen spelen in Curaçao. Ik vind de sport heel leuk en ben trots op wat ik al heb bereikt. Dat ik in Bonaire woon en uitkom voor een team uit Curaçao, dat maakt niet uit. Wat mij betreft brengt het de eilanden daardoor meer samen”

