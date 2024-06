Curaçao Marechaussee doodgeschoten bij overval Curaçao Redactie 01-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Vannacht is een adjudant van de Koninklijke Marechaussee doodgeschoten bij een overval. Het incident gebeurde op de Reigerweg, vlakbij Hòfi Cas Cora.

De adjudant was sinds 2001 werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee. Op Curaçao werkte hij bij de afdeling grenstoezicht. Zijn naam is bekend, maar nog niet officieel vrijgegeven in verband met het inlichten van zijn familie.

Of de overval gelinkt is aan het werk van de adjudant wordt onderzocht door het Korps Politie Curaçao.

later meer details