Onderwijs Jong Bonaire lanceert eerste aflevering van ‘Bida Master for Life’ Redactie 31-05-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Jong Bonaire

KRALENDIJK – Jong Bonaire heeft de eerste aflevering van hun nieuwe (mini) podcast, ‘Bida Master for Life’, uitgebracht. Dit digitale programma is een uitbreiding van hun dagelijkse activiteiten waarbij leiders een uur lang met jongeren praten over belangrijke onderwerpen binnen de gemeenschap.

‘Bida Master for Life’ biedt jongeren de kans om te praten, te discussiëren en vragen te stellen over sociale kwesties. Elke aflevering wordt begeleid door een leider van Jong Bonaire, die zorgt voor een veilige en neutrale omgeving waarin jongeren hun gedachten en ervaringen kunnen delen. Soms worden ook jongeren uitgenodigd die een voorbeeldfunctie binnen de gemeenschap vervullen.

Met dit innovatieve digitale initiatief wil Jong Bonaire meer jongeren binnen het Koninkrijk bereiken en hen voorzien van essentiële levensvaardigheden. Het doel is om de jongeren te helpen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen.

Korte fragmenten van ‘Bida Master for Life’ zijn te zien op de sociale mediaplatforms van Jong Bonaire, zoals Facebook en Instagram. De volledige afleveringen zijn beschikbaar op het YouTube-kanaal Rebelution TV.

De eerste aflevering van ‘Bida Master for Life’ is nu te bekijken via deze link: Bida Master for Life – Eerste Aflevering.